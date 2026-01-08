Um idoso de 76 anos foi resgatado após passar cerca de quatro meses em cárcere privado dentro da própria casa. Segundo a polícia, ele era mantido isolado em um quarto, sem acesso a meios de comunicação, alimentação adequada ou liberdade de circulação.
O caso foi registrado em Curitiba. A vítima, Antônio Marques, relatou que era mantida presa pelo filho mais novo e pela nora, que o proibiam de sair do cômodo e limitavam qualquer contato com outras pessoas.
De acordo com o idoso, a rotina era marcada por privações e ameaças. Ele contou que recebia comida em condições precárias e que passava os dias lendo a Bíblia para ocupar o tempo e tentar suportar o isolamento.
Antônio afirmou ainda que teve o acesso à própria aposentadoria bloqueado por meses, o que pode ter motivado o crime. Ele disse que pediu diversas vezes para sair do quarto, mas nunca foi autorizado.
O resgate ocorreu após um vizinho desconfiar da situação e acionar a prefeitura, que comunicou a polícia. Na chegada dos agentes, o filho e a nora tentaram afirmar que o idoso não estava no imóvel, alegando que ele havia viajado.
Durante a averiguação, um policial encontrou Antônio preso no quarto. Segundo o relato, ao perceber a presença da equipe, o filho ainda tentou impedir que o pai gritasse por socorro, mas a ação foi interrompida pelos agentes.
Familiares informaram que também eram impedidos de manter contato com o idoso. Após o resgate, Antônio segue se recuperando emocionalmente do trauma vivido.