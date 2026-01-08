Um idoso de 76 anos foi resgatado após passar cerca de quatro meses em cárcere privado dentro da própria casa. Segundo a polícia, ele era mantido isolado em um quarto, sem acesso a meios de comunicação, alimentação adequada ou liberdade de circulação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Curitiba. A vítima, Antônio Marques, relatou que era mantida presa pelo filho mais novo e pela nora, que o proibiam de sair do cômodo e limitavam qualquer contato com outras pessoas.