Um adolescente de 17 anos que estava desaparecido foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (6). O jovem apresentava um ferimento por arma de fogo na cabeça, e a polícia apura as circunstâncias do homicídio.

O corpo de Uriel Henrique Ignaszewski Carvalho foi localizado no bairro Cajuru, em Curitiba. Ele foi encontrado caído em uma área de vegetação, ao lado do muro do Parque Peladeiro, na Rua Manoel Kemp.