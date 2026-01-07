Um motorista de aplicativo, identificado como Erick Barbosa, de 34 anos, está desaparecido, e familiares pedem ajuda para localizar o paradeiro dele. A última atualização indica que o veículo passou por Taubaté.

De acordo com as informações divulgadas, Erick conduzia um Renault Sandero prata, placa GVE-3G28. O carro teria sido visto por volta das 14h30 desta quarta-feira em Taubaté. Antes disso, o último local conhecido onde o motorista foi visto é a rua Márcia, na cidade de Jandira, quando usava a camisa mostrada na imagem divulgada pela família.