Um motorista de aplicativo, identificado como Erick Barbosa, de 34 anos, está desaparecido, e familiares pedem ajuda para localizar o paradeiro dele. A última atualização indica que o veículo passou por Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com as informações divulgadas, Erick conduzia um Renault Sandero prata, placa GVE-3G28. O carro teria sido visto por volta das 14h30 desta quarta-feira em Taubaté. Antes disso, o último local conhecido onde o motorista foi visto é a rua Márcia, na cidade de Jandira, quando usava a camisa mostrada na imagem divulgada pela família.
A busca envolve cidades do interior e da Grande São Paulo, incluindo Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Lorena, Tremembé, Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes, Santo André, Guarujá e São Paulo, entre outras.
Familiares solicitam que qualquer informação seja comunicada imediatamente às autoridades pelos telefones 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Civil Municipal). O caso segue em apuração.