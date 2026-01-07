07 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

José Wallases é executado dentro da própria loja

Por Da Redação | Planaltina de Goiás (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
José Wallases é executado dentro da própria loja
José Wallases é executado dentro da própria loja

Um empresário foi morto a tiros dentro do próprio comércio na tarde de terça-feira (6). A ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram a vítima sendo rendida antes de ser executada no interior do estabelecimento.

O crime ocorreu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi identificada como José Wallases da Silva. As imagens do circuito interno devem auxiliar na investigação.

A Polícia Militar de Goiás foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a motivação nem sobre a autoria do homicídio.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames periciais.

