Um empresário foi morto a tiros dentro do próprio comércio na tarde de terça-feira (6). A ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram a vítima sendo rendida antes de ser executada no interior do estabelecimento.

O crime ocorreu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi identificada como José Wallases da Silva. As imagens do circuito interno devem auxiliar na investigação.