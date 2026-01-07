07 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

Homem tem 63% do corpo queimado após ser atacado em casa

Por Da Redação | São Simão (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Aos 57 anos, foi queimado dentro de casa
Aos 57 anos, foi queimado dentro de casa

Um homem de 57 anos ficou gravemente ferido após ser incendiado dentro da própria casa na madrugada desta quarta-feira (7). Ele sofreu queimaduras nos olhos e teve cerca de 63% do corpo atingido pelas chamas.

O crime ocorreu em São Simão, no sudoeste de Goiás. A enteada da vítima percebeu o incêndio, conseguiu apagar o fogo e acionou o socorro médico.

O homem recebeu atendimento inicial do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado ao hospital municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgências, em Goiânia, onde permanece internado em estado grave.

O principal suspeito é um homem de 41 anos. Ele foi localizado nas proximidades do hospital no momento em que a vítima era socorrida, o que levou a unidade de saúde a acionar a Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante.

Na delegacia, o homem negou participação no crime, mas permaneceu detido e deve responder por homicídio qualificado. A Polícia Civil informou que não se trata de um enteado da vítima, como chegou a ser cogitado inicialmente. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso segue sob investigação.

