Um homem de 57 anos ficou gravemente ferido após ser incendiado dentro da própria casa na madrugada desta quarta-feira (7). Ele sofreu queimaduras nos olhos e teve cerca de 63% do corpo atingido pelas chamas.
O crime ocorreu em São Simão, no sudoeste de Goiás. A enteada da vítima percebeu o incêndio, conseguiu apagar o fogo e acionou o socorro médico.
O homem recebeu atendimento inicial do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levado ao hospital municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgências, em Goiânia, onde permanece internado em estado grave.
O principal suspeito é um homem de 41 anos. Ele foi localizado nas proximidades do hospital no momento em que a vítima era socorrida, o que levou a unidade de saúde a acionar a Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante.
Na delegacia, o homem negou participação no crime, mas permaneceu detido e deve responder por homicídio qualificado. A Polícia Civil informou que não se trata de um enteado da vítima, como chegou a ser cogitado inicialmente. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso segue sob investigação.