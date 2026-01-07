Um homem de 57 anos ficou gravemente ferido após ser incendiado dentro da própria casa na madrugada desta quarta-feira (7). Ele sofreu queimaduras nos olhos e teve cerca de 63% do corpo atingido pelas chamas.

O crime ocorreu em São Simão, no sudoeste de Goiás. A enteada da vítima percebeu o incêndio, conseguiu apagar o fogo e acionou o socorro médico.