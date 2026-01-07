Um vídeo obtido pelo OVALE mostra a destruição completa de um carro envolvido em um acidente fatal registrado na tarde desta quarta-feira (7), na Avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos. A colisão resultou na morte de um homem de 37 anos, confirmada ainda no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h40 para atender uma ocorrência com vítima. Quando as equipes chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros já prestava atendimento, mas o óbito foi constatado ainda na via pública.
A morte também foi confirmada por uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), acionada para o atendimento da ocorrência. A vítima foi identificada como Maurício de Mendonça Carmo, de 37 anos.
As imagens obtidas pelo OVALE mostram a violência do impacto, com o veículo completamente destruído, evidenciando a gravidade do acidente. As circunstâncias exatas da colisão, no entanto, ainda não foram detalhadas pelas autoridades.
Policiais civis do 7º DP (Distrito Policial) de São José estiveram no local, acompanhados da equipe da perícia criminal, que realizou os trabalhos técnicos, levantamento fotográfico e coleta de informações para a investigação.
O veículo envolvido permaneceu no local após o acidente, ficando sob responsabilidade da família a remoção. A companheira da vítima foi localizada e orientada a comparecer à delegacia para os procedimentos legais.
O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita decorrente de acidente de trânsito. A Polícia Civil informou que a classificação da ocorrência poderá ser alterada conforme o avanço das diligências e a conclusão dos laudos periciais.