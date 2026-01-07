Um vídeo obtido pelo OVALE mostra a destruição completa de um carro envolvido em um acidente fatal registrado na tarde desta quarta-feira (7), na Avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos. A colisão resultou na morte de um homem de 37 anos, confirmada ainda no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 14h40 para atender uma ocorrência com vítima. Quando as equipes chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros já prestava atendimento, mas o óbito foi constatado ainda na via pública.