07 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Três corpos são encontrados em rio após cabeça d’água

Por Da Redação | Cubatão (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Três corpos são encontrados em rio após cabeça d’água
Três corpos são encontrados em rio após cabeça d’água

Três pessoas foram encontradas mortas após desaparecerem enquanto nadavam em um rio, entre a noite de domingo e a terça-feira. A principal suspeita é de que as vítimas tenham sido surpreendidas por uma cabeça d’água, fenômeno que provoca a elevação repentina do nível da água.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os corpos foram localizados no Rio Perequê, em Cubatão, no litoral de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens entraram no rio na noite de domingo (4) e não retornaram.

A corporação foi acionada por volta das 7h30 de segunda-feira (5), após o desaparecimento ser comunicado. Nas proximidades do rio, os agentes encontraram peças de roupa e um carro estacionado, possivelmente pertencente às vítimas.

Ainda na tarde de segunda, por volta das 13h, um corpo foi localizado já sem vida. As buscas continuaram e foram retomadas na terça-feira (6), quando outros dois corpos foram encontrados.

Segundo os bombeiros, imagens de câmeras de monitoramento registraram dois homens e uma terceira pessoa nadando no local. A hipótese inicial é de que o trio tenha sido atingido por uma cabeça d’água, mas a causa das mortes ainda será confirmada oficialmente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários