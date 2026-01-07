Três pessoas foram encontradas mortas após desaparecerem enquanto nadavam em um rio, entre a noite de domingo e a terça-feira. A principal suspeita é de que as vítimas tenham sido surpreendidas por uma cabeça d’água, fenômeno que provoca a elevação repentina do nível da água.
Os corpos foram localizados no Rio Perequê, em Cubatão, no litoral de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens entraram no rio na noite de domingo (4) e não retornaram.
A corporação foi acionada por volta das 7h30 de segunda-feira (5), após o desaparecimento ser comunicado. Nas proximidades do rio, os agentes encontraram peças de roupa e um carro estacionado, possivelmente pertencente às vítimas.
Ainda na tarde de segunda, por volta das 13h, um corpo foi localizado já sem vida. As buscas continuaram e foram retomadas na terça-feira (6), quando outros dois corpos foram encontrados.
Segundo os bombeiros, imagens de câmeras de monitoramento registraram dois homens e uma terceira pessoa nadando no local. A hipótese inicial é de que o trio tenha sido atingido por uma cabeça d’água, mas a causa das mortes ainda será confirmada oficialmente.