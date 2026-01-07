Três pessoas foram encontradas mortas após desaparecerem enquanto nadavam em um rio, entre a noite de domingo e a terça-feira. A principal suspeita é de que as vítimas tenham sido surpreendidas por uma cabeça d’água, fenômeno que provoca a elevação repentina do nível da água.

Os corpos foram localizados no Rio Perequê, em Cubatão, no litoral de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens entraram no rio na noite de domingo (4) e não retornaram.