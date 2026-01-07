Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (7) suspeito de matar cinco familiares a facadas. Ele foi encontrado lavando roupas com marcas de sangue e confessou os crimes no momento da abordagem policial.
O caso aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava no apartamento onde morava quando foi localizado e detido.
As vítimas são o pai, a madrasta, duas irmãs e um sobrinho de cinco anos. Os crimes ocorreram no bairro Santa Cecília, onde a família residia em um mesmo lote, mas em casas diferentes.
Segundo a PM, os corpos foram encontrados por um familiar, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes de socorro confirmaram as mortes ainda no local.
A Polícia Militar informou que todas as vítimas apresentavam ferimentos causados por faca. O caso será investigado pela Polícia Civil.