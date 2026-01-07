Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (7) suspeito de matar cinco familiares a facadas. Ele foi encontrado lavando roupas com marcas de sangue e confessou os crimes no momento da abordagem policial.

O caso aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava no apartamento onde morava quando foi localizado e detido.