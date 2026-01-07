Um jovem de 21 anos foi preso após matar a própria mãe e o irmão mais novo, lavar a arma usada no crime, responder mensagens no celular de uma das vítimas e permanecer sentado em frente à residência. As informações são da Polícia Civil do Paraná. Ele confessou os assassinatos e disse que agiu por ciúmes da relação entre os dois.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As vítimas, Juliana Galardinovic Ribeiro, de 45 anos, e o filho Levi Galardinovic Hooper, de 10, foram encontradas mortas na casa onde viviam, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Os sepultamentos ocorreram nesta terça-feira, em Arapongas, no norte do estado.
De acordo com a investigação, o crime ocorreu no porão do imóvel. Após os ataques, o suspeito lavou a faca utilizada e respondeu, pelo celular da mãe, a uma mensagem enviada por uma vizinha que relatou ter ouvido gritos.
O jovem foi localizado pela Polícia Militar sentado em via pública, em frente à casa. Aos policiais, ele confessou o crime, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.
Em depoimento, afirmou que planejava matar a mãe e o irmão por ciúmes da relação entre eles e disse fazer uso de medicamentos psiquiátricos. A Polícia Civil informou que ele foi indiciado por feminicídio e homicídio qualificado e encaminhado ao sistema penitenciário.
O Ministério Público do Paraná solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça. O órgão aguarda a documentação do inquérito para decidir sobre o oferecimento de denúncia.
Em nota, a Câmara Municipal de Campo Largo lamentou as mortes e manifestou solidariedade aos familiares e à população diante da tragédia.