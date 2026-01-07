Um jovem de 21 anos foi preso após matar a própria mãe e o irmão mais novo, lavar a arma usada no crime, responder mensagens no celular de uma das vítimas e permanecer sentado em frente à residência. As informações são da Polícia Civil do Paraná. Ele confessou os assassinatos e disse que agiu por ciúmes da relação entre os dois.

As vítimas, Juliana Galardinovic Ribeiro, de 45 anos, e o filho Levi Galardinovic Hooper, de 10, foram encontradas mortas na casa onde viviam, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Os sepultamentos ocorreram nesta terça-feira, em Arapongas, no norte do estado.