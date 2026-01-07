07 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Thayze, 43 anos, morre nas férias após pilastra cair na rede

A empresária Thayze Moreira Rodrigues, de 43 anos, morreu na noite de segunda-feira (5) após sofrer um acidente doméstico durante um momento de descanso. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu na região de Cabra Morta, no município de Paracuru, no Ceará. Segundo as informações apuradas, Thayze estava em uma casa de temporada quando armou uma rede para descansar.

Ao se deitar, a pilastra onde a rede estava presa não suportou o peso, cedeu e desabou sobre a empresária. O impacto causou ferimentos graves.

Natural de Mato Grosso, Thayze era proprietária da Vidraçaria Araçatuba, em Rondonópolis, e passava férias no Nordeste acompanhada da filha. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades locais.

