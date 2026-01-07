A empresária Thayze Moreira Rodrigues, de 43 anos, morreu na noite de segunda-feira (5) após sofrer um acidente doméstico durante um momento de descanso. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu na região de Cabra Morta, no município de Paracuru, no Ceará. Segundo as informações apuradas, Thayze estava em uma casa de temporada quando armou uma rede para descansar.