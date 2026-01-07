Uma criança de três anos morreu após se engasgar com um alimento na tarde desta terça-feira (6). A menina passou mal enquanto se alimentava, e a mãe tentou buscar socorro imediato ao perceber a gravidade da situação. Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Parobé. De acordo com a Polícia Civil, a criança se engasgou enquanto comia um enroladinho. A mãe levou a menina rapidamente até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Alexandria, a mais próxima da casa da família.