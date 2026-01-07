07 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Menina de 3 anos morre após se engasgar com enroladinho

Por Da Redação | Parobé (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Banco de imagens
Uma criança de três anos morreu após se engasgar com um alimento na tarde desta terça-feira (6). A menina passou mal enquanto se alimentava, e a mãe tentou buscar socorro imediato ao perceber a gravidade da situação. Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu.

O caso aconteceu em Parobé. De acordo com a Polícia Civil, a criança se engasgou enquanto comia um enroladinho. A mãe levou a menina rapidamente até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Alexandria, a mais próxima da casa da família.

Na unidade de saúde, a equipe médica realizou manobras de desobstrução e os primeiros procedimentos de emergência, mas a criança não apresentou reação. Diante do quadro grave, ela foi transferida para o hospital do município.

Conforme as informações preliminares, a menina já chegou ao hospital sem pulso e teve o óbito confirmado pouco depois. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.