Uma mulher de 28 anos, que estava grávida, morreu após ser brutalmente agredida e queimada viva em Itapevi, na Grande São Paulo. O caso chocante ocorreu no início da semana e está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a possível participação de moradores após uma suspeita de furto em um comércio da região.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi encontrada com o corpo em chamas na avenida Leda Pantalena, no bairro Jardim Portela, na tarde de segunda-feira (5). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos no local.
Testemunhas relataram aos policiais que a mulher teria sido acusada de furtar um estabelecimento comercial próximo, o que teria motivado as agressões. As circunstâncias exatas do ataque, no entanto, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
Em estado gravíssimo, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Itapevi, com queimaduras em mais de 70% do corpo e diversos sinais de violência. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (6).
O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Itapevi. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar os envolvidos e apurar se houve linchamento. Até o momento, ninguém foi preso.
A SSP informou que imagens de câmeras de segurança da região e depoimentos de testemunhas devem auxiliar na elucidação do crime. A polícia reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima.