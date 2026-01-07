Uma mulher de 28 anos, que estava grávida, morreu após ser brutalmente agredida e queimada viva em Itapevi, na Grande São Paulo. O caso chocante ocorreu no início da semana e está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a possível participação de moradores após uma suspeita de furto em um comércio da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi encontrada com o corpo em chamas na avenida Leda Pantalena, no bairro Jardim Portela, na tarde de segunda-feira (5). A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos no local.