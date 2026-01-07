Maior exportadora do Vale do Paraíba, a cidade de São José dos Campos registrou alta de 12,85% nas exportações para os Estados Unidos em 2025, ano impactado pelo tarifaço imposto pelo país aos produtos brasileiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a colocar as aeronaves na lista dos produtos com sobretaxa de 40%, elevando a taxação para 50%. A medida inviabilizaria a exportação da Embraer e causaria desemprego em massa na empresa com sede em São José.