Maior exportadora do Vale do Paraíba, a cidade de São José dos Campos registrou alta de 12,85% nas exportações para os Estados Unidos em 2025, ano impactado pelo tarifaço imposto pelo país aos produtos brasileiros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a colocar as aeronaves na lista dos produtos com sobretaxa de 40%, elevando a taxação para 50%. A medida inviabilizaria a exportação da Embraer e causaria desemprego em massa na empresa com sede em São José.
No entanto, após negociação com o governo brasileiro, que contou com participação da Embraer nos bastidores, as aeronaves e milhares de outros produtos foram retirados do tarifaço.
Com isso, São José dos Campos, maior exportadora de aviões do país, terminou o ano passado exportando US$ 2,14 bilhões aos americanos, grande parte em aeronaves. O volume representou um aumento de 12,85% comparado ao montante de 2024, quando a cidade exportou US$ 1,90 bilhão aos americanos.
Além de São José, Pindamonhangaba também registrou crescimento nas exportações para os EUA, com 22,35% -- US$ 159,05 milhões para US$ 196,61 milhões.
Maiores exportadoras de petróleo na região, Ilhabela e São Sebastião registraram queda nas vendas para os EUA. Ilhabela caiu 32,85% (US$ 418,89 milhões contra US$ 623,81 milhões) e São Sebastião recuou 39,57% (US$ 215,25 milhões contra US$ 356,20 milhões).
No geral, as exportações do Vale do Paraíba para os EUA caíram 4,41% em 2025 na comparação com 2024 – US$ 3,12 bilhões contra US$ 3,27 bilhões.