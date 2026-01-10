O ano de 2025 foi marcado por grandes transformações. A AMZ inaugurou sua nova sala, um espaço amplo e sofisticado, com projeto assinado pela Criare Collection e JADERALMEIDA Campinas.

A expansão reflete o lançamento da AMZ Sports, braço de eventos esportivos sob gestão dos sócios Edson Andries e Victória Zogaeb. O marco inicial dessa nova fase foi a corrida realizada em maio, na Fazenda Santa Margarida, em parceria com a Track&Field. Relembramos, também, outros acontecimentos promovidos pelo escritório AMZ! Confira!