ANTONIA MARIA

2025: UM ano memorável para a AMZ

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista Social
Matheus Campos
Track&Field Experience Running – Etapa Fazenda Santa Margarida - inaugurou a AMZ Sports, em maio
Track&Field Experience Running – Etapa Fazenda Santa Margarida - inaugurou a AMZ Sports, em maio

O ano de 2025 foi marcado por grandes transformações. A AMZ inaugurou sua nova sala, um espaço amplo e sofisticado, com projeto assinado pela Criare Collection e JADERALMEIDA Campinas.

A expansão reflete o lançamento da AMZ Sports, braço de eventos esportivos sob gestão dos sócios Edson Andries e Victória Zogaeb. O marco inicial dessa nova fase foi a corrida realizada em maio, na Fazenda Santa Margarida, em parceria com a Track&Field. Relembramos, também, outros acontecimentos promovidos pelo escritório AMZ! Confira!

Em abril, a construtora Plaenge/Vanguard inaugurou, em sede própria, a central de vendas na Nova Campinas (foto: TASH&CO)
Em maio, o renomado advogado Rui Ferreira Pires celebrou seu aniversário entre familiares e amigos, com uma apresentação especial de Ivan Lins. (Foto: Matheus Campos)
Lançamento da nova coleção na Loja Pusco Cambuí reuniu jornalistas e influencers, em outubro. (Foto: Victoria Capelatto)
O tradicional evento beneficente da Casa Maria de Nazaré, presidida por Zulmiro e Nat Furlan, aconteceu em outubro e foi abrilhantado pelas apresentações de Gian & Giovani e da banda Life By Night. (crédito: Guilherme Gongra e equipe)
Em outubro, o Ateliê Beauty by Luxury, localizado no Galleria Campinas, foi premiado, em Barcelona, como melhor Spa Boutique de Luxo do Mundo. Foto: Arquivo Pessoal
Inaugurada em outubro a 1ª Concessionária Lexus, do grupo Germânica, presidida por Evandro Garns (Foto: GH Produções)
Thiago Garcia e Felipe Fabian durante evento de entrega do Essential, empreendimento da Plaenge, em outubro (foto: Guilherme Gongra)
Fernanda Mota e Marcelo Bergerson lançaram, em maio, a Coleção Flare da Bergerson Joalheria, em Campinas (crédito: Matheus Campos)
Em novembro, a Bergerson Joalheria trouxe a Campinas, os relógios Breitling para os admiradores da marca, em um evento exclusivo (crédito: Matheus Campos)
Em novembro, o Cambuí foi palco da 2ª Track&Field Experience Running, com largada e chegada no revitalizado Teatro de Arena (Foto: Matheus Campos)
Em dezembro, para fechar o ano com chave de ouro, o Vera Cruz Hospital realizou o tradicional Jantar dos Médicos com um memorável Show de Tiago Abravanel e Luiza Possi (crédito: Matheus Campos)
