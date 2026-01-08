A RMVale terá uma sexta-feira (9) marcada por calor, presença de nuvens e possibilidade de chuva em boa parte das cidades, conforme dados divulgados pelo Climatempo. O cenário típico de verão segue predominando, com pancadas isoladas, especialmente no período da tarde, e temperaturas elevadas.
Em São José dos Campos, o dia começa com sol entre muitas nuvens, e a chuva aparece em forma de pancadas acompanhadas de trovoadas entre a tarde e a noite. Os termômetros variam entre 19°C e 29°C, com 63% de chance de precipitação. Já em Taubaté, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 31°C, com pancadas de chuva à tarde, enquanto a noite deve permanecer nublada, porém sem chuva, e 56% de probabilidade.
Em Guaratinguetá, o tempo segue mais estável. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos de céu nublado e noite sem previsão de chuva, com temperaturas entre 20°C e 31°C. Situação semelhante ocorre em Campos do Jordão, onde os termômetros oscilam entre 17°C e 26°C, com céu nublado em vários momentos, mas sem registro de chuva, segundo o Climatempo.
No Litoral Norte, Caraguatatuba deve registrar mínima de 22°C e máxima de 28°C. O dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira, enquanto a noite terá muitas nuvens e tempo firme, com 51% de chance de chuva. A orientação é para que moradores e visitantes fiquem atentos às mudanças rápidas no tempo, comuns nesta época do ano.