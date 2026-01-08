A RMVale terá uma sexta-feira (9 de janeiro) marcada por calor, presença de nuvens e possibilidade de chuva em boa parte das cidades, conforme dados divulgados pelo Climatempo. O cenário típico de verão segue predominando, com pancadas isoladas, especialmente no período da tarde, e temperaturas elevadas.

Em São José dos Campos, o dia começa com sol entre muitas nuvens, e a chuva aparece em forma de pancadas acompanhadas de trovoadas entre a tarde e a noite. Os termômetros variam entre 19°C e 29°C, com 63% de chance de precipitação. Já em Taubaté, a previsão indica mínima de 20°C e máxima de 31°C, com pancadas de chuva à tarde, enquanto a noite deve permanecer nublada, porém sem chuva, e 56% de probabilidade.