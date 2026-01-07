07 de janeiro de 2026
VEJA O VÍDEO

VÍDEO: Motorista morre em acidente na Salinas, em São José; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Vídeo obtido por OVALE mostra o exato momento em que um carro perde o controle e sofre um grave acidente na avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (7). O motorista morreu.

Segundo informações preliminares, o motorista de um Peugeot perdeu o controle da direção.

O veículo saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da via. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído, praticamente se partindo ao atingir o tronco.

Equipes do Samu e diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O motorista não resistiu. 

*Matéria em atualização

