Vídeo obtido por OVALE mostra o exato momento em que um carro perde o controle e sofre um grave acidente na avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (7). O motorista morreu.

Segundo informações preliminares, o motorista de um Peugeot perdeu o controle da direção.