Vídeo obtido por OVALE mostra o exato momento em que um carro perde o controle e sofre um grave acidente na avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos, na tarde desta quarta-feira (7). O motorista morreu.
Segundo informações preliminares, o motorista de um Peugeot perdeu o controle da direção.
O veículo saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da via. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído, praticamente se partindo ao atingir o tronco.
Equipes do Samu e diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O motorista não resistiu.
*Matéria em atualização