A Polícia Civil deflagrou nesta semana a Operação King Kong para cumprir seis mandados de busca e apreensão em investigação que apura a suposta manutenção irregular de animais silvestres — com foco no macaco-prego “Nick”, exibido em redes sociais — em alvos de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté (além de um endereço na capital paulista).

A operação foi conduzida por policiais civis da Delegacia Seccional de São José dos Campos e equipes do 1º, 4º e 7º distritos policiais, com apoio da Polícia Ambiental e participação de forças de segurança na execução dos mandados. O caso está amparado na lei de crimes ambientais e foi formalizado em boletim de ocorrência.