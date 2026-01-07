Morreu aos 48 anos, nesta quarta-feira (7), o agitador cultural Vantuir da Silva Ribeiro, de Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As últimas homenagens estão ocorrendo no Parque Meia Lua, em Jacareí. A cerimônia de despedida está marcada para a tarde desta quarta-feira (7), às 16h30. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Virgínia (MG).