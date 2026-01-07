Morreu aos 48 anos, nesta quarta-feira (7), o agitador cultural Vantuir da Silva Ribeiro, de Jacareí. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As últimas homenagens estão ocorrendo no Parque Meia Lua, em Jacareí. A cerimônia de despedida está marcada para a tarde desta quarta-feira (7), às 16h30. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Virgínia (MG).
Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a morte de Vantuir, considerado um amigo leal, uma pessoa alegre e de bem com a vida, envolvida em eventos culturais e musicais.
“Deus abençoe meu sobrinho, você foi muito especial aqui, seu carinho, sua amizade, sua gentileza, Deus sabe de tudo, vá em paz”, disse Adairce Feitoza.
“Meu amigo, meu parceiro de eventos de fluxo há uns 10 anos. Onde me via gritava MARVADA cadê os fluxos pra nós. Eu ainda falava bora voltar mais, vamos abrir casa de show top Jacareí. Poxa Vanvannn. Descanse em paz, meu parceiro. Deus receba você em um ótimo lugar! Vanvannn, Marvada aqui vai sentir saudades”, afirmou Franciely Victor.
“Meus sentimentos à família, descanse em paz meu parceiro. Vai fazer falta pra muita gente, hoje vai ter nightclub no céu”, disse José Ricardo Siqueira.
Ritinha Angora comentou: “Meus sentimentos, éramos amigos no Face e no Instagram. Sempre acompanhei o trabalho dele”. Gabriela Belem disse: “Pessoa maravilhosa, adorava ajudar as pessoas”.
Ju Muniz afirmou: “23 anos de amizade, descanse em paz meu amigo, meus sentimentos a toda família”.
Rosangela Sennes escreveu: “Nossa, meus sentimentos à família. Que Deus te receba de braços abertos. Você vai contagiar o céu com suas alegrias. Era uma pessoa que sempre estava sorrindo”.