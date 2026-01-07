Imagens de uma onça-parda circulando por ruas da Vila Tesouro, na zona leste de São José dos Campos, na noite de terça-feira (6), causaram pânico em moradores da região e circularam pelas redes sociais. O animal aparece nas fotos em ruas do bairro e até dentro de um condomínio.
As informações apontavam que a onça estaria andando por ruas como Mario Campos e na estrada municipal Martins Guimarães, perto de uma empresa de ônibus e de um condomínio residencial.
No entanto, segundo apurou OVALE, a história toda não passou de um mal-entendido que se espalhou a partir de uma imagem criada por IA (Inteligência Artificial) que circulou em um grupo de moradores do condomínio.
Quem confirmou que as imagens da onça-parda são fake news foi a síndica do condomínio Spazio Campo Bianco, Amarilis Lacerda Lobato.
“Eu tenho ronda 24 horas no condomínio. Não apareceu nenhuma onça. Eu, inclusive, sou síndica e sou moradora do Bianco e não tem nada disso. É fake news”, afirmou ela.
Brincadeira
Segundo Amarilis, alguém postou no grupo de mensagens do condomínio que uma onça supostamente teria aparecido no bairro, perto da empresa de ônibus. Com isso, outro morador tirou uma foto real do local e incluiu nela uma imagem de uma onça usando IA, como se o animal estivesse andando no condomínio.
“Ele brincou lá no grupo com essa foto. Acho que alguém pegou essa foto de IA que ele postou no grupo e mandou para a mídia, mas nada tem a ver. Não tenho nada”, disse a síndica.
Funcionários da empresa de ônibus também confirmaram que a história da onça-parda não passa de fake news que circulou pelo bairro na noite de terça-feira (6). “Essa história é mentira”, disse um funcionário do local.
A onça-parda ou puma, também conhecida como suçuarana, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos e gênero Puma, nativo da América. É o segundo maior felino do Brasil, adaptável a florestas, savanas e áreas modificadas, sendo uma espécie protegida, mas vulnerável.