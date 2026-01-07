Imagens de uma onça-parda circulando por ruas da Vila Tesouro, na zona leste de São José dos Campos, na noite de terça-feira (6), causaram pânico em moradores da região e circularam pelas redes sociais. O animal aparece nas fotos em ruas do bairro e até dentro de um condomínio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As informações apontavam que a onça estaria andando por ruas como Mario Campos e na estrada municipal Martins Guimarães, perto de uma empresa de ônibus e de um condomínio residencial.