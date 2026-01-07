O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), assinou um CAC (Compromisso de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público no qual se comprometeu a enviar para a Câmara, até o fim de 2026, o projeto do plano de carreira dos servidores.

A primeira versão do CAC, elaborada pelo MP, estabelecia prazo até o fim de junho de 2026. No entanto, após solicitação da Prefeitura, o documento passou a prever prazo até o fim do ano.