O São José venceu o Atlético Guaratinguetá por 2 a 1 no duelo regional da tarde desta quarta-feira (7), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Esse jogo valeu pela segunda rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o Corujão do Vale, com duas derrotas, está matematicamente eliminado. E os Meninos da Águia, com 4 pontos, assumem momentaneamente a liderança, mas ainda sem garantir a vaga. Em seguida, às 15h15, o Nacional (AM) encara o Juventude, no complemento da rodada.
Agora, a última rodada da chave acontece no sábado (10), quando a Águia do Vale pega o Nacional (AM), às 13h, e o Corujão encara o Juventude às 15h15.
Como foi o jogo
Em campo, a partida começou disputada, com faltas duras e o primeiro cartão amarelo para Rai, do São José, logo aos 2min. A pressão dos donos da casa foi forte e, aos 5min, Gabriel bateu cruzado para o goleiro joseense Eduardo fazer grande defesa, espalmando para o lado.
Enquanto isso, os Meninos da Águia tinham dificuldades para passar do meio de campo e erravam muitos passes. Já o Corujão não conseguia traduzir a superioridade em gols. Em 13 minutos, já eram três jogadores joseenses amarelados.
Aos poucos, o São José começou a se soltar e passou a ter espaços nos contra-ataques. E também tentava se aproveitar dos erros de passe do Guaratinguetá.
Depois, aos 27min, novamente com Gabriel, o time da casa voltou a assustar. E Gabriel desviou cruzamento de cabeça, por cima, com perigo.
A primeira boa chance do São José só veio aos 41min. Em chute de fora da área de Ygor Kaue, o goleiro Adrian espalmou para escanteio, em finalização rasteira.
E, aos 47min, saiu o gol da Águia e contra. Esquerda avançou pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou, mas o zagueiro Reinaldo, na tentativa de cortar, mandou contra o próprio gol: 1 a 0.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Atlético quase empatou logo aos 30 segundos, em desviou de cabeça, pela direita, quando Eduardo espalmou para escanteio.
Contudo, um minuto depois, a Águia aproveitou rápido contra-ataque e ampliou com Torre. Após jogada pelo meio, o atacante foi acionado pela direita, recebeu na área e mandou a bomba, no meio do gol: 2 a 0.
Em situação complicada, o Corujão foi para cima e quase descontou aos 5min com Pimenta, que bateu forte, à direita do goleiro joseense.
Depois, aos 16min, o time da casa até chegou a marcar um gol e a torcida comemorou. No entanto, o assistente anotou impedimento.
O jogo estava tranquilo para o São José, mas aos 21min, o lateral-direito Matheus Dente colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Após muita reclamação, Pimenta cobrou aos 24min, descontou e colocou fogo no jogo: 2 a 1.
Então, o Guaratinguetá cresceu e foi para cima nos minutos seguintes, empurrado pela torcida que compareceu em grande número no estádio. Aos 47min, a zaga joseense salvou em cima da linha uma finalização do time da casa, mandando a bola para escanteio na sobra. No final, apesar da pressão total, a Águia do Vale conseguiu segurar o resultado e saiu de campo com a primeira vitória no torneio.
Grupo 21 - Guaratinguetá
4 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 0x2 Nacional-AM
4 de janeiro 15h15 Juventude 0x0 São José-SP
7 de janeiro 13h Atlético Guaratinguetá 1x2 São José-SP
7 de janeiro 15h15 Nacional-AM x Juventude
10 de janeiro 13h São José-SP x Nacional-AM
10 de janeiro 15h15 Atlético Guaratinguetá x Juventude