O São José venceu o Atlético Guaratinguetá por 2 a 1 no duelo regional da tarde desta quarta-feira (7), no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Esse jogo valeu pela segunda rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com esse resultado, o Corujão do Vale, com duas derrotas, está matematicamente eliminado. E os Meninos da Águia, com 4 pontos, assumem momentaneamente a liderança, mas ainda sem garantir a vaga. Em seguida, às 15h15, o Nacional (AM) encara o Juventude, no complemento da rodada.