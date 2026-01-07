Capital da violência em São Paulo, com a maior taxa de homicídios do estado (10,68 por 100 mil habitantes), o Vale do Paraíba contabiliza 20 mortes violentas na primeira semana de 2026.
As vítimas têm de 16 a 67 anos. Elas foram mortas em casos de homicídio, acidentes de trânsito e outros acidentes e afogamentos na região. Do total de mortes, oito foram em homicídios, seis em acidentes, há três mortes suspeitas, uma por afogamento, uma por queda em piscina e outra em um desabamento.
Nos dois últimos dias do ano passado (30 e 31), bem na virada de ano, nove pessoas que morreram na região. Eles perderam a vidae em quatro acidentes de trânsito, três homicídios e dois afogados. Ou seja, desde a noite do dia 30 de dezembro até esta quarta-feira (7), a região contabiliza 29 pessoas mortas.
Veja a seguir um resumo de cada caso registrado no Vale do Paraíba em 2026:
Lucas Giovane
Em Pindamonhangaba, Lucas Giovane Celestino dos Santos, 25 anos, morreu em acidente de trânsito na avenida João Francisco da Silva, por volta da 1h30. Ele estava em uma moto preta que colidiu com uma cerca.
Segundo o boletim de ocorrência, a polícia suspeita que Lucas tenha perdido o controle da direção em uma curva. Uma mulher de 25 anos estava na moto e ficou ferida, mas não morreu.
Morto a tiros
Um homem de 35 anos foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (1º) no bairro Palmital, em Cachoeira Paulista. Segundo informações, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos.
Moradores da região ouviram os tiros e acionaram a Polícia Militar. A vítima foi encontrada ferida e já em estado grave, sendo encaminhada ao serviço de emergência pelos bombeiros. A ocorrência foi registrada como homicídio doloso na Delegacia de Polícia Civil de Lorena.
Assassinado em Canas
Em Canas, um homem foi assassinado por volta da 1h de quinta-feira (1°), na alameda Durvalina Ferraz Coutinho de Castro. A vítima teve o óbito confirmado pelo Samu.
João Pedro
Também na madrugada de quinta-feira (1°), um homem identificado como João Pedro da Silva foi morto a tiros em Lorena. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.
O setor de homicídios trabalha para identificar os envolvidos, mas ainda não há suspeitos identificados e ninguém foi preso.
Pedro Fernando e Luiz Daniel: policiais morrem em acidente
Uma tragédia marcou a manhã de quinta-feira (1º) na região. Dois policiais militares morreram em um grave acidente de trânsito na rodovia SP-055 (Rio-Santos), em Ubatuba, após a colisão entre duas motocicletas e um automóvel. O caso gerou comoção entre colegas de farda e moradores da região.
O acidente aconteceu por volta das 6h45, em um trecho da rodovia na altura do bairro Rio Escuro, entre as praias do Lázaro e Dura. Nas duas motocicletas estavam dois casais, totalizando quatro ocupantes.
As vítimas fatais foram identificadas como o soldado PM Pedro Fernando dos Santos Soares, 29 anos, do 22º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), que morreu no local, e o soldado PM Luiz Daniel Vieira Nozzolillo, 26 anos, também do 22º BPM/M, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos após atendimento hospitalar.
As outras duas ocupantes das motocicletas, uma policial militar e uma mulher civil, sobreviveram ao acidente e receberam atendimento das equipes de resgate.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo emitiu nota para lamentar a morte dos dois policiais, que estavam na corporação há seis anos.
Queda em piscina
Uma mulher de 67 anos morreu após sofrer uma queda em um condomínio localizado no bairro Cocanha, na região de Massaguaçu, em Caraguatatuba, na tarde de quinta-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h, na Rua Miguel Victor Basílio.
A vítima, que era moradora de Ribeirão Preto, teria se desequilibrado ao sair da piscina do condomínio e caído de um desnível com cerca de 3,5 metros de altura.
Equipes de bombeiros foram acionadas e se deslocaram até o local. No entanto, ao chegarem, a viatura do Samu já estava presente, e o óbito havia sido constatado pela equipe médica.
Morto a facadas
Um homem de 44 anos foi morto a facadas na manhã de quinta-feira (1º), após uma briga na avenida Geraldo Nogueira da Silva, nas proximidades do Quiosque 7, no bairro Praia das Palmeiras, em Caraguatatuba. O autor do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
De acordo com a PM, equipes realizavam patrulhamento quando foram alertadas por populares sobre uma briga. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito armado com uma faca, de 38 anos.
Ele foi contido, algemado e preso em flagrante. Próximo a ele, os policiais localizaram a vítima caída no chão, com múltiplas perfurações causadas por arma branca. Ele estava morto. O suspeito disse à polícia que atacou o homem por conta de uma "desavença pessoal com a vítima".
Eva Sophia
A adolescente Eva Sophia Santos Silva, 16 anos, foi morta pelo ex-namorado, Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, em São José dos Campos. O rapaz foi preso pela polícia. Familiares da jovem dizem que o crime foi premeditado.
Eva havia chegado da praia, onde passou a virada do ano, quando Alisson foi até a residência dela, na zona leste de São José. Segundo familiares, não houve discussão no imóvel. A adolescente teria saído sozinha para ir até a casa de uma tia, porque disse estar com fome.
O crime aconteceu em via pública, na avenida Cecília Lúcio de Almeida Mota, na região do Jardim República, na região sul, no começo da noite de quinta-feira (1º).
A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio e o investigado se apresentou na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Na delegacia, os familiares queriam agredir o ex-namorado de Eva. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva.
Alisson passou por audiência de custódia com um juiz na manhã desta sexta-feira (2), e a Justiça decidiu manter a prisão dele.
Acidente entre moto e trator
Uma colisão de uma motocicleta contra a traseira de um trator resultou na morte de um jovem motociclista de 29 anos, não habilitado, na noite da quinta-feira (1º). O acidente ocorreu por volta das 19h56, na rodovia SP-121, na altura do km 33,40, região de Natividade da Serra.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 125 preta e tentou realizar uma ultrapassagem a um veículo de escolta que acompanhava um trator da marca John Deere. Durante a manobra, a motocicleta colidiu violentamente contra a traseira do trator.
Uma unidade do Samu foi acionada para socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Científica realizou a coleta de evidências para perícia técnica.
Estêvão Rodrigues
Um jovem de 24 anos morreu após um desabamento durante a demolição de galpão em Pindamonhangaba. O caso aconteceu por volta de 11h43 desta sexta-feira (2), pela avenida Félix Galvão Cruz Simões, no bairro Feital, mobilizando atendimento no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
As equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o helicóptero Águia estiveram no apoio do socorro.
As primeiras informações indicam que parte da estrutura cedeu durante os trabalhos de demolição do galpão desativado, atingindo o trabalhador Estêvão da Silva Alves Rodrigues. A dinâmica completa do desabamento e as condições do serviço serão detalhadas após a apuração técnica.
Jovem morta na praia
Uma jovem de 20 anos foi encontrada morta na praia Ubatumirim, em Ubatuba, no Litoral Norte, na tarde de sexta-feira (2). O caso é investigado pela Polícia Civil de Ubatuba.
De acordo com a Polícia Militar, a jovem estava desaparecida desde a última quarta-feira (31). A suspeita é que ela tenha se afogado. A identidade da jovem não foi informada.
Monique Teodoro
Monique Helena Gabriel Teodoro, de 36 anos, foi assassinada a facadas em um hotel de Taubaté, na tarde do último domingo (4). Ela levou cerca de 20 golpes de faca e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
O companheiro dela, identificado como Sthephan Johansson Marciano, de 40 anos, foi preso suspeito de ser o autor do crime. À polícia, ele disse que matou a mulher, a quem chamou de esposa, por ciúmes, após descobrir uma suposta traição.
Renata Nakama
A jovem Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira (5) após ter a morte cerebral confirmada pelos médicos.
Ela estava internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira (2), quando foi arremessada para fora de um ônibus na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no bairro Cigarras, em São Sebastião, no Litoral Norte.
Renata estava internada no Hospital Regional do Litoral Norte, onde a família chegou a organizar uma corrente de fé na esperança de um milagre.
A confirmação do óbito ocorreu após o cumprimento de todos os protocolos médicos, quando os aparelhos que mantinham as funções vitais foram desligados.
De acordo com o boletim de ocorrência, Renata era passageira de um ônibus da empresa Sou Transportes, que operava com lotação máxima de 77 passageiros, quando a estrutura de fixação de uma janela lateral cedeu no momento em que ela se apoiava.
Morto embaixo do palco
Um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto no centro de Cunha na manhã desta segunda feira (5). De acordo com equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que fez o atendimento, o corpo estava embaixo do palco do show de fim de ano.
A equipe de resgate foi acionada para a praça Cônego Siqueira, em decorrência de encontro de cadáver. O local é palco das principais festas da cidade, incluindo a da virada de ano.
Alexis Santos
O corpo de Alexis Valdeci Souza dos Santos foi encontrado com uma aparente lesão na cabeça e em estado avançado de decomposição nos fundos do terreno da Escola Municipal Mary Aparecida Ribeiro Arruda Camargo, no bairro Floresta Negra, em Campos do Jordão, na manhã de segunda-feira (5).
Alexis estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro de 2026. A família havia registrado um boletim de ocorrência do desaparecimento. Nesta segunda, familiares reconheceram o corpo de Alexis, que deixa mulher e duas crianças.
Lucas Daniel
Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (6), na rua Tulipa, no bairro Chácara Flórida, em Taubaté. O crime foi registrado como homicídio e é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o jovem Lucas Daniel Felipe dos Santos, de 16 anos, caído na via pública.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e tentou reanimar a vítima, mas o óbito foi constatado ainda no local.
Os policiais verificaram que o adolescente apresentava perfuração provocada por projétil de arma de fogo. Nenhum estojo ou projétil deflagrado foi localizado na cena do crime.
Acidente na Tamoios
Um homem morreu e um adolescente de 15 anos ficou ferido em acidente no interior do túnel do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, que liga Caraguatatuba a São Sebastião, na altura do bairro Topolândia, na noite de terça-feira (6).
As duas vítimas são irmãos e estavam em uma motocicleta. O condutor perdeu o controle do veículo, conforme mostram imagens das câmeras de segurança da rodovia, e bateu no guard rail do interior do túnel.
Daniel Henrique
A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 20 anos ocorrida na noite de terça-feira (6) durante uma ação da Polícia Militar em um condomínio residencial no bairro Campos de São José, em São José dos Campos. O caso foi registrado como morte suspeita, sem indícios imediatos de crime, e segue sob apuração.
De acordo com o boletim de ocorrência elaborado no CPJ de São José dos Campos, equipes da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas para averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas e intimidação de moradores no Condomínio Colinas I, localizado na Estrada Dom José Antônio do Couto.
Ainda segundo o registro, ao perceber a presença policial, um indivíduo identificado como Daniel Henrique Barros dos Santos tentou fugir a pé. Os policiais iniciaram o acompanhamento, mas perderam o jovem de vista por alguns instantes. Pouco tempo depois, ele foi encontrado caído entre um veículo estacionado e a guia da calçada, com sangramento no rosto e apresentando sinais de convulsão.
Ítalo Ponciano
A Polícia Civil investiga um homicídio registrado na madrugada desta quarta-feira (7) em Aparecida. Um homem foi encontrado morto em via pública na Praça Padre Vitor Coelho de Almeida, no bairro Jardim São Paulo. O caso foi registrado como crime consumado de homicídio, com autoria ainda desconhecida.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, a equipe constatou que a vítima, um homem, já estava sem vida e apresentava ferimentos na região da cabeça. Próximo ao corpo, havia pedras que, segundo o registro policial, possivelmente foram utilizadas na agressão e recolhidas para perícia.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local. Diante da situação, a Polícia Civil requisitou a presença da Polícia Técnico-Científica, que realizou os trabalhos periciais e a documentação técnica da cena do crime.
Durante o atendimento da ocorrência, foi apurado que a vítima se chamava Ítalo Ponciano, conhecido pelo apelido de “Mandela”. A identificação foi confirmada após consulta aos sistemas policiais. Ainda assim, foi expedida guia ao Instituto Médico Legal para identificação cadavérica formal e realização de exames necroscópicos.