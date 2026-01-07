Capital da violência em São Paulo, com a maior taxa de homicídios do estado (10,68 por 100 mil habitantes), o Vale do Paraíba contabiliza 20 mortes violentas na primeira semana de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vítimas têm de 16 a 67 anos. Elas foram mortas em casos de homicídio, acidentes de trânsito e outros acidentes e afogamentos na região. Do total de mortes, oito foram em homicídios, seis em acidentes, há três mortes suspeitas, uma por afogamento, uma por queda em piscina e outra em um desabamento.