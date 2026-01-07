Começa na quarta-feira (8), às 0h, a quarta fase de implantação do sistema de “amarelo intermitente” em semáforos da cidade de Taubaté.
A medida abrange 14 novos cruzamentos, que passarão a operar com o sinal amarelo piscante durante a madrugada, das 0h às 5h, com o objetivo de reforçar a segurança pública e prevenir abordagens criminosas nos sinais vermelhos.
O sistema, que começou como um projeto piloto no bairro Independência e já havia sido expandido para o Centro e agora chega a avenidas de ligação.
Novos pontos contemplados:
A quarta fase da implantação inclui os cruzamentos das seguintes vias:
- Av. Timbó: com a Rua Blumenau e com a Rua Padre José Rubens Bonafé.
- Av. Voluntário Benedito Sérgio: com as avenidas Vila Rica e Ver. Rafael Braga e com a Rua Camboriú.
- Av. Monteiro Lobato: com a Rua Domingues Ribas e com a Av. Campinas.
- Av. Campinas: com a Rua Pica-Pau Amarelo.
- Av. Cesar Costa: com a Av. Dr. Pereira Barbosa e com a Rua Idalina Monteclaro Cesar Mattos Gomes.
- Av. Eng. Milton de Alvarenga Peixoto: com a Rua Afonso Ramos da Silva e com a Rua Wilson Abirached.
- Rua Euclides da Cunha: com a Rua Bartolomeu Bueno.
- Av. dos Bombeiros: com a Av. Santa Cruz do Areão.
Regras de trânsito
Durante o período de operação intermitente, o avanço semafórico é autorizado, mas exige cautela redobrada. A orientação da Prefeitura é que os motoristas reduzam a velocidade e avaliem as condições de segurança antes de prosseguir.
Em termos de preferência, a regra segue o Código de Trânsito Brasileiro para cruzamentos não sinalizados: a prioridade é de quem trafega pela via principal.