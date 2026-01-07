Começa na quarta-feira (8), às 0h, a quarta fase de implantação do sistema de “amarelo intermitente” em semáforos da cidade de Taubaté.

A medida abrange 14 novos cruzamentos, que passarão a operar com o sinal amarelo piscante durante a madrugada, das 0h às 5h, com o objetivo de reforçar a segurança pública e prevenir abordagens criminosas nos sinais vermelhos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp