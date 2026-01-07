07 de janeiro de 2026
PARA TODAS AS IDADES

SJC oferece prática esportivas gratuitas em 42 modalidades; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJ
Programa oferece vagas em 42 mobilidades esportivas
A Prefeitura abriu as pré-inscrições para as atividades esportivas gratuitas do programa São José Viva em 2026.

Moradores de todas as regiões da cidade podem se candidatar a vagas em 42 modalidades diferentes pelo aplicativo oficial do programa.

Ao todo, 1.728 turmas funcionam em várias unidades esportivas municipais. Há turmas de crianças, adultos e idosos.

Modalidades

Para o ciclo de 2026, a lista de modalidades inclui: 

balé, basquetebol, boxe, boxe chinês, caminhada/corrida, capoeira, condicionamento físico, dança, dança de salão, dança do ventre, futebol, futsal, ginástica, alongamento, pilates, treinamento funcional, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica terceira idade, handebol, hidroginástica, hóquei, jazz, jiu-jítsu, judô, karatê, iniciação esportiva, natação, ritmos, sapateado, taekwondo, tênis de campo e voleibol.

O programa também mantém atividades específicas para pessoas com deficiência (PCD): bocha adaptada, capoeira, dança, estimulação global, futsal, ginástica/funcional, natação, taekwondo e tênis de mesa.

Como Participar

O preenchimento das vagas  ocorre através de sorteios realizados periodicamente.

É preciso baixar o aplicativo São José Viva (disponível para Android e iOS) e escolher a modalidade de interesse, se inscrever e aguardar o resultado do sorteio e a convocação para matrícula.

