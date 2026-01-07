A Prefeitura abriu as pré-inscrições para as atividades esportivas gratuitas do programa São José Viva em 2026.

Moradores de todas as regiões da cidade podem se candidatar a vagas em 42 modalidades diferentes pelo aplicativo oficial do programa.

Ao todo, 1.728 turmas funcionam em várias unidades esportivas municipais. Há turmas de crianças, adultos e idosos.