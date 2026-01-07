Comoção, dor e revolta.
Mãe de dois filhos pequenos e conhecida pela alegria de viver, Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, morreu após cair de um ônibus em movimento na rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, no Litoral Norte. O caso ocorreu na última sexta-feira (2) e segue sob investigação da Polícia Civil.
Nas redes sociais, as homenagens se multiplicaram. “Difícil acreditar, princesa. Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu uma amiga. “A vida é um sopro. Que tristeza”, publicou outra. “Ela deixou um legado de luz que ninguém poderá apagar”, comentou um familiar.
Renata teve a morte cerebral confirmada na segunda-feira (5), após permanecer internada em estado gravíssimo por três dias. O acidente aconteceu no km 117 da rodovia SP-055, no bairro Cigarras, quando a estrutura de uma janela lateral do ônibus se rompeu, lançando a passageira para fora do veículo junto com o vidro da porta principal, que também se desprendeu.
O corpo da jovem foi velado e sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião na última terça-feira (6).
Descrita por familiares e amigos como alegre, carinhosa e cheia de planos, Renata vivia com os dois filhos, de 6 e 8 anos, e os avós. Natural de São Sebastião, tinha familiares em Sorocaba e era conhecida pela paixão pela praia, pela corrida e pelo Corinthians.
Ônibus lotado e versões divergentes
O acidente envolveu um ônibus da Sancetur (Santa Cecília Turismo Ltda), concessionária responsável pelo transporte coletivo, conhecida como SOU. Familiares afirmam que Renata estava no chamado “cercadinho”, área próxima à porta, por causa da superlotação do veículo.
Testemunhas relataram que o ônibus seguia cheio e teria ignorado ao menos cinco pontos de parada antes do acidente. Um dos passageiros, José Aparecido Júnior, afirmou ter visto o momento da queda. “Vi a hora que ela voou do ônibus. Fui o primeiro a correr para ajudar e ligar para o resgate”, disse.
Segundo ele, Renata estava de costas para a via quando a estrutura lateral cedeu em uma curva. “Depois do impacto, ela ainda tentou se levantar, mas começou a piorar rapidamente”, relatou.
A família informou que pretende processar a empresa concessionária. A Polícia Civil segue investigando o caso.
Outro lado
Em nota, a SOU São Sebastião lamentou a morte de Renata, mas afirmou que imagens das câmeras internas indicam que a passageira teria ultrapassado, de forma deliberada, uma área isolada e sinalizada como proibida.
Segundo a empresa, os quadros de janela dessa área não são projetados para suportar apoio corporal. A concessionária também informou que o motorista acionou imediatamente o socorro e que o tacógrafo aponta que o veículo estava dentro do limite de velocidade permitido.
Casos semelhantes e investigação
O caso reacendeu debates sobre a segurança do transporte público em São Sebastião. Em novembro do ano passado, outro passageiro caiu de um ônibus em circunstâncias semelhantes e sofreu ferimentos graves.
A Prefeitura de São Sebastião informou que notificou oficialmente a empresa concessionária para prestar esclarecimentos e apresentar documentação sobre o ocorrido, incluindo registros operacionais e medidas preventivas.