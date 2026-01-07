Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Mãe de dois filhos pequenos e conhecida pela alegria de viver, Renata Cristina Ferreira Yassu Nakama, de 26 anos, morreu após cair de um ônibus em movimento na rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, no Litoral Norte. O caso ocorreu na última sexta-feira (2) e segue sob investigação da Polícia Civil.

Nas redes sociais, as homenagens se multiplicaram. “Difícil acreditar, princesa. Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu uma amiga. “A vida é um sopro. Que tristeza”, publicou outra. “Ela deixou um legado de luz que ninguém poderá apagar”, comentou um familiar.

Renata teve a morte cerebral confirmada na segunda-feira (5), após permanecer internada em estado gravíssimo por três dias. O acidente aconteceu no km 117 da rodovia SP-055, no bairro Cigarras, quando a estrutura de uma janela lateral do ônibus se rompeu, lançando a passageira para fora do veículo junto com o vidro da porta principal, que também se desprendeu.

O corpo da jovem foi velado e sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião na última terça-feira (6).