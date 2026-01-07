Dois homens foram presos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Margem Esquerda, em Cachoeira Paulista, após perseguição pelo Rio Paraíba do Sul.
A ação foi realizada na tarde de terça-feira (6) por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), contando com o apoio de embarcações militares e do canil.
Durante as diligências, os policiais identificaram três homens em atitude suspeita.
Ao perceberem a aproximação das equipes, eles tentaram fugir pelo Rio Paraíba do Sul, dando início a uma perseguição com o apoio das equipes náuticas.
Dois suspeitos foram presos. Com eles, foram apreendidos:
- 379 pinos de cocaína;
- 141 pinos de crack;
- 24 porções de maconha;
- uma balança de precisão;
- R$ 64,65 em dinheiro.
Diante do flagrante, os eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia e permaneceram à disposição da Justiça.