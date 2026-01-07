Dois homens foram presos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Margem Esquerda, em Cachoeira Paulista, após perseguição pelo Rio Paraíba do Sul.

A ação foi realizada na tarde de terça-feira (6) por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), contando com o apoio de embarcações militares e do canil.

