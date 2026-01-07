07 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Tráfico: PM prende 2 no Vale após perseguição pelo rio Paraíba

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Operação contou com apoio de equipes náutica
Operação contou com apoio de equipes náutica

Dois homens foram presos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Margem Esquerda, em Cachoeira Paulista, após perseguição pelo Rio Paraíba do Sul.

A ação foi realizada na tarde de terça-feira (6) por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), contando com o apoio de embarcações militares e do canil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante as diligências, os policiais identificaram três homens em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação das equipes, eles tentaram fugir pelo Rio Paraíba do Sul, dando início a uma perseguição com o apoio das equipes náuticas.

Dois suspeitos foram presos. Com eles, foram apreendidos:

  • 379 pinos de cocaína;
  • 141 pinos de crack;
  • 24 porções de maconha;
  • uma balança de precisão;
  • R$ 64,65 em dinheiro.

Diante do flagrante, os eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia e permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários