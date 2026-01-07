Um homem foi preso em flagrante após uma sequência de furtos em lojas de shoppings de São José dos Campos. Segundo as autoridades, o suspeito é investigado por praticar furtos em estabelecimentos comerciais da cidade entre o domingo (4) e a segunda-feira (5).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, dentro do programa São José Unida, com apoio do sistema de monitoramento do Centro de Segurança e Inteligência da Prefeitura. As câmeras inteligentes permitiram o rastreamento em tempo real do suspeito, que foi localizado na região central do município.
Com o homem, os agentes apreenderam dois aparelhos de som, dois frascos de perfume e sete frascos de cosméticos, produtos furtados de pelo menos dois shoppings. Todo o material recuperado será devolvido às lojas vítimas da ação criminosa.
Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele deverá responder pelo crime de furto.
O programa São José Unida, criado em 2017, integra diversas forças de segurança com o objetivo de prevenir a violência e reduzir os índices de criminalidade na cidade. Além da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, a iniciativa envolve a Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícias Rodoviária Federal e Estadual, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Detran-SP, Defesa Civil e outras secretarias municipais.