OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FURTOS

Ladrão ataca shoppings e acaba preso em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Reprodução
Homem acabou preso
Um homem foi preso em flagrante após uma sequência de furtos em lojas de shoppings de São José dos Campos. Segundo as autoridades, o suspeito é investigado por praticar furtos em estabelecimentos comerciais da cidade entre o domingo (4) e a segunda-feira (5).

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, dentro do programa São José Unida, com apoio do sistema de monitoramento do Centro de Segurança e Inteligência da Prefeitura. As câmeras inteligentes permitiram o rastreamento em tempo real do suspeito, que foi localizado na região central do município.

Com o homem, os agentes apreenderam dois aparelhos de som, dois frascos de perfume e sete frascos de cosméticos, produtos furtados de pelo menos dois shoppings. Todo o material recuperado será devolvido às lojas vítimas da ação criminosa.

Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele deverá responder pelo crime de furto.

O programa São José Unida, criado em 2017, integra diversas forças de segurança com o objetivo de prevenir a violência e reduzir os índices de criminalidade na cidade. Além da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, a iniciativa envolve a Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Polícias Rodoviária Federal e Estadual, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Detran-SP, Defesa Civil e outras secretarias municipais.

