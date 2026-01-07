Um homem foi preso em flagrante após uma sequência de furtos em lojas de shoppings de São José dos Campos. Segundo as autoridades, o suspeito é investigado por praticar furtos em estabelecimentos comerciais da cidade entre o domingo (4) e a segunda-feira (5).

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, dentro do programa São José Unida, com apoio do sistema de monitoramento do Centro de Segurança e Inteligência da Prefeitura. As câmeras inteligentes permitiram o rastreamento em tempo real do suspeito, que foi localizado na região central do município.