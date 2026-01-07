07 de janeiro de 2026
MISTÉRIO

Onde está Cristimara? Saiu para sacar dinheiro e sumiu no Vale

Por Da redação | Santa Branca
Cristimara dos Santos está desaparecida desde 22 de dezembro
Onde está Cristimara?

Moradora de Santa Branca, no Vale do Paraíba, Cristimara dos Santos, 41 anos, está desaparecida desde o dia 22 de dezembro, quando teria ido a Jacareí para sacar dinheiro. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o companheiro de Cristimara informou às autoridades que, na data do desaparecimento, levou a esposa até a rodoviária da cidade, onde ela seguiria de ônibus para Jacareí. O objetivo da viagem seria sacar dinheiro.

O último contato ocorreu por meio de mensagens, quando Cristimara avisou que havia chegado ao destino, mas que o celular estava com pouca bateria. Após essa comunicação, a família não conseguiu mais falar com ela.

Durante as buscas por informações, parentes relataram à polícia que a mulher mantinha conversas frequentes com um homem que vive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que ele teria informado a intenção de vir ao Brasil para encontrá-la no dia 23 de dezembro.

O desaparecimento foi oficialmente registrado na Delegacia de Polícia de Jacareí, e o caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e o paradeiro de Cristimara.

