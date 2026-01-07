O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em operação um novo radar no km 160,5 da Rodovia Rio-Santos (SP-055), em São Sebastião, monitorando ambos os sentidos com limite de velocidade de 40 km/h.
A ativação aconteceu na terça-feira (6) e integra um conjunto de cinco novos pontos de fiscalização no estado com cobertura em regiões estratégicas como o Litoral Norte e o acesso ao Vale do Paraíba via Mogi das Cruzes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com os novos equipamentos, o total de radares ativos nas rodovias paulistas sob gestão direta do DER chega a 565.
A escolha dos locais para a instalação considera histórico de acidentes, pontos críticos de excesso de velocidade e áreas com travessia de fauna.
Os pontos já estão devidamente sinalizados e o condutor que exceder o limite regulamentado será autuado.
Confira onde estão os cinco novos pontos:
- SP 055 160,550 Leste/Oeste São Sebastião 40 / 40 (km/h)
- SP 031 053,900 Leste/Oeste Ribeirão Pires 40 / 40 (km/h)
- SP 066 062,700 Leste/Oeste Mogi das Cruzes 60 / 60 (km/h)
- SP 148 037,522 Norte/Sul São Bernardo do Campo 60 / 60 (km/h)
- SP 332 039,153 Norte/Sul Franco da Rocha 40 / 40 (km/h)