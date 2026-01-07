O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) colocou em operação um novo radar no km 160,5 da Rodovia Rio-Santos (SP-055), em São Sebastião, monitorando ambos os sentidos com limite de velocidade de 40 km/h.

A ativação aconteceu na terça-feira (6) e integra um conjunto de cinco novos pontos de fiscalização no estado com cobertura em regiões estratégicas como o Litoral Norte e o acesso ao Vale do Paraíba via Mogi das Cruzes.

