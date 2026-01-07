07 de janeiro de 2026
PEDRADA

ATENÇÃO: Homem é morto a pedradas em praça de Aparecida

Por Leandro Vaz | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
m homem foi encontrado morto em via pública na Praça Padre Vitor Coelho de Almeida, no bairro Jardim São Paulo
A Polícia Civil investiga um homicídio registrado na madrugada desta quarta-feira (7) em Aparecida. Um homem foi encontrado morto em via pública na Praça Padre Vitor Coelho de Almeida, no bairro Jardim São Paulo. O caso foi registrado como crime consumado de homicídio, com autoria ainda desconhecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, a equipe constatou que a vítima, um homem, já estava sem vida e apresentava ferimentos na região da cabeça. Próximo ao corpo, havia pedras que, segundo o registro policial, possivelmente foram utilizadas na agressão e recolhidas para perícia

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou o óbito ainda no local. Diante da situação, a Polícia Civil requisitou a presença da Polícia Técnico-Científica, que realizou os trabalhos periciais e a documentação técnica da cena do crime.

Polícia.

Durante o atendimento da ocorrência, foi apurado que a vítima se chamava Ítalo Ponciano, conhecido pelo apelido de “Mandela”. A identificação foi confirmada após consulta aos sistemas policiais. Ainda assim, foi expedida guia ao Instituto Médico Legal para identificação cadavérica formal e realização de exames necroscópicos

A Delegacia de Polícia de Aparecida instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do crime, identificar a autoria e esclarecer a motivação do homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso segue sob investigação.

