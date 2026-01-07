A Polícia Civil investiga um homicídio registrado na madrugada desta quarta-feira (7) em Aparecida. Um homem foi encontrado morto em via pública na Praça Padre Vitor Coelho de Almeida, no bairro Jardim São Paulo. O caso foi registrado como crime consumado de homicídio, com autoria ainda desconhecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, a equipe constatou que a vítima, um homem, já estava sem vida e apresentava ferimentos na região da cabeça. Próximo ao corpo, havia pedras que, segundo o registro policial, possivelmente foram utilizadas na agressão e recolhidas para perícia