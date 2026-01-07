A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 20 anos ocorrida na noite de terça-feira (6) durante uma ação da Polícia Militar em um condomínio residencial no bairro Campos de São José, em São José dos Campos. O caso foi registrado como morte suspeita, sem indícios imediatos de crime, e segue sob apuração.

De acordo com o boletim de ocorrência elaborado no CPJ de São José dos Campos, equipes da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas para averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas e intimidação de moradores no Condomínio Colinas I, localizado na Estrada Dom José Antônio do Couto.