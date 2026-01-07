A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 20 anos ocorrida na noite de terça-feira (6) durante uma ação da Polícia Militar em um condomínio residencial no bairro Campos de São José, em São José dos Campos. O caso foi registrado como morte suspeita, sem indícios imediatos de crime, e segue sob apuração.
De acordo com o boletim de ocorrência elaborado no CPJ de São José dos Campos, equipes da Força Tática do 46º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionadas para averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas e intimidação de moradores no Condomínio Colinas I, localizado na Estrada Dom José Antônio do Couto.
Ainda segundo o registro, ao perceber a presença policial, um indivíduo identificado como Daniel Henrique Barros dos Santos tentou fugir a pé. Os policiais iniciaram o acompanhamento, mas perderam o jovem de vista por alguns instantes. Pouco tempo depois, ele foi encontrado caído entre um veículo estacionado e a guia da calçada, com sangramento no rosto e apresentando sinais de convulsão.
Os policiais prestaram os primeiros socorros no local, adotando medidas para evitar asfixia e acionando o resgate. O jovem foi encaminhado ao hospital da Vila Industrial, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu.
Durante a abordagem preliminar, não foi localizado nenhum objeto ilícito com a vítima. A suspeita inicial apresentada pelos policiais é de que as lesões tenham sido provocadas por uma queda durante a fuga, possivelmente com impacto contra um veículo e a guia da calçada.
Investigação.
A Polícia Civil requisitou perícia técnica ao Instituto de Criminalística, que realizou os trabalhos no local, além de exames periciais complementares, incluindo necropsia. Fotografias feitas pela Polícia Militar e pela equipe da Polícia Civil foram anexadas ao procedimento, assim como a documentação médica fornecida após o atendimento hospitalar.
O irmão da vítima foi ouvido e afirmou desconhecer qualquer problema de saúde prévio ou comorbidades que pudessem ter contribuído para a morte. Ele também declarou não ter conhecimento de envolvimento do jovem com o tráfico de drogas, relatando apenas que sabia do uso de maconha.
A autoridade policial também determinou a requisição das imagens das câmeras corporais de todos os policiais militares envolvidos na ocorrência. O histórico criminal da vítima, segundo o boletim, não aponta registros anteriores.
O caso foi formalmente registrado como morte súbita, sem causa determinante aparente, e seguirá em investigação para a completa elucidação dos fatos, incluindo a análise da conduta policial, após a conclusão dos laudos periciais, oitivas de testemunhas e demais diligências.