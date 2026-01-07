O Vale do Paraíba exportou US$ 10,12 bilhões em 2025 e registrou redução de 8,46% na comparação com igual período do ano anterior, quando exportou US$ 11,06 bilhões. A diferença pode estar ligada ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros que impactou a balança comercial dos dois países. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com importações de US$ 9,57 bilhões no ano passado, 16% a mais do que 2024 (US$ 8,23 bilhões), a região fechou o ano passado com superávit de US$ 553,89 milhões na balança comercial. Embora positivo, o montante é 80% menor do que o superávit obtido em 2024, de US$ 2,83 bilhões.