O Vale do Paraíba exportou US$ 10,12 bilhões em 2025 e registrou redução de 8,46% na comparação com igual período do ano anterior, quando exportou US$ 11,06 bilhões. A diferença pode estar ligada ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros que impactou a balança comercial dos dois países. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Com importações de US$ 9,57 bilhões no ano passado, 16% a mais do que 2024 (US$ 8,23 bilhões), a região fechou o ano passado com superávit de US$ 553,89 milhões na balança comercial. Embora positivo, o montante é 80% menor do que o superávit obtido em 2024, de US$ 2,83 bilhões.
São José dos Campos terminou o ano como a cidade mais exportadora da região, com US$ 4,06 bilhões. O município importou US$ 3,10 bilhões e registrou superávit de US$ 955,30 milhões na balança comercial.
Ilhabela ficou em segundo lugar, com US$ 1,88 bilhão exportados, seguida de Pindamonhangaba (US$ 1,18 bilhão), Taubaté (US$ 1,009 bilhão), São Sebastião (US$ 672,88 milhões), Jacareí (US$ 623,83 milhões) e Guaratinguetá (US$ 345,29 milhões).
No geral, 23 cidades do Vale exportaram em 2025, sendo que 11 delas conseguiram vender mais ao exterior no ano passado do que o fizeram em 2024.
São José dos Campos aumentou as exportações em 10% entre os dois anos. Taubaté conseguiu alta de 52,88% e Jacareí teve queda de 6,82%.