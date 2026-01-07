Um funcionário comissionado da Prefeitura de Ubatuba foi detido pela Polícia Militar sob a acusação de pichar o muro do cemitério municipal.
O flagrante ocorreu na madrugada desta quarta-feira (7), durante um patrulhamento de rotina nas imediações da rua Salvador Corrêa.
Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou esconder uma lata de tinta spray.
Durante a abordagem, ele se identificou como funcionário da área de obras, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. O suspeito utilizava um veículo oficial no momento da ação e alegou possuir autorização para uso do automóvel 24 horas por dia.
No local, os policiais constataram que o muro do cemitério apresentava pichações recentes, com tinta ainda fresca em cor idêntica à da lata encontrada com o suspeito, que acabou confessando o ato ilícito.
Ele indicou aos agentes que o restante do material estava guardado no Ford Fiesta branco, pertencente à frota da Prefeitura de Ubatuba.
No interior do veículo, a PM localizou mais três latas de spray.
O homem e uma testemunha foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ubatuba.
Após serem ouvidos, foram liberados, mas o caso segue sob investigação. O veículo oficial foi apreendido para perícia.
A Prefeitura de Ubatuba ainda não se pronunciou sobre o caso.