Um funcionário comissionado da Prefeitura de Ubatuba foi detido pela Polícia Militar sob a acusação de pichar o muro do cemitério municipal.

O flagrante ocorreu na madrugada desta quarta-feira (7), durante um patrulhamento de rotina nas imediações da rua Salvador Corrêa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp