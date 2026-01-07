07 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COM CARRO OFICIAL

Comissionado de Ubatuba é preso após pichar cemitério municipal

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Pichação no muro do Cemitério Municipal de Ubatuba
Pichação no muro do Cemitério Municipal de Ubatuba

Um funcionário comissionado da Prefeitura de Ubatuba foi detido pela Polícia Militar sob a acusação de pichar o muro do cemitério municipal.

O flagrante ocorreu na madrugada desta quarta-feira (7), durante um patrulhamento de rotina nas imediações da rua Salvador Corrêa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou esconder uma lata de tinta spray.

Durante a abordagem, ele se identificou como funcionário da área de obras, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. O suspeito utilizava um veículo oficial no momento da ação e alegou possuir autorização para uso do automóvel 24 horas por dia.

No local, os policiais constataram que o muro do cemitério apresentava pichações recentes, com tinta ainda fresca em cor idêntica à da lata encontrada com o suspeito, que acabou confessando o ato ilícito.

Ele indicou aos agentes que o restante do material estava guardado no Ford Fiesta branco, pertencente à frota da Prefeitura de Ubatuba.

No interior do veículo, a PM localizou mais três latas de spray.

O homem e uma testemunha foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ubatuba.

Após serem ouvidos, foram liberados, mas o caso segue sob investigação. O veículo oficial foi apreendido para perícia.

A Prefeitura de Ubatuba ainda não se pronunciou sobre o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários