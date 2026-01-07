O programa “Elas Constroem” abriu inscrições para preenchimento de 40 vagas em cursos de capacitação nas áreas de elétrica e hidráulica.
As vagas são exclusivas para mulheres com objetivo de ampliar a empregabilidade feminina.
A oferta é fruto de parceria entre a Aconvap, o Senai e a CBIC.
As formações disponíveis são Eletricista Instaladora Predial e Instaladora Hidráulica de Edificações.
Quem pode participar
Mulheres com 18 anos ou mais podem participar dos cursos. A escolaridade mínima é a partir da 6ª série do ensino fundamental completa.
Também é necessário que a interessada tenha possibilidade de cumprir as 160 horas presenciais de aula.
As aulas
As aulas são presenciais na unidade do Senai Santana, em São José dos Campos, entre os dias 26 de janeiro e 8 de abril de 2026, de segunda a quinta-feira, no período noturno (das 18h às 22h).
Como participar
Para se inscrever, as mulheres devem enviar um e-mail para aconvap@aconvap.com.br até dia 16 de janeiro, com nome completo, telefone, e-mail e o curso de interesse.