O programa “Elas Constroem” abriu inscrições para preenchimento de 40 vagas em cursos de capacitação nas áreas de elétrica e hidráulica.

As vagas são exclusivas para mulheres com objetivo de ampliar a empregabilidade feminina.

