A Polícia Civil investiga a execução de um adolescente de 16 anos morto a tiros na tarde desta terça-feira (6), no bairro Chácara Flórida, em Taubaté. O crime mobilizou equipes da Deic e segue sem suspeitos identificados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua Tulipa. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Lucas Daniel Felipe dos Santos, de 16 anos, caído na via pública.