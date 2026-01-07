A Polícia Civil investiga a execução de um adolescente de 16 anos morto a tiros na tarde desta terça-feira (6), no bairro Chácara Flórida, em Taubaté. O crime mobilizou equipes da Deic e segue sem suspeitos identificados.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo na rua Tulipa. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Lucas Daniel Felipe dos Santos, de 16 anos, caído na via pública.
O Samu foi chamado e tentou reanimar o adolescente, mas o óbito foi constatado ainda no local. A Polícia Civil informou que segue com diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias da execução.
Perícia confirma morte por disparo de arma de fogo
Durante a apuração inicial, os policiais constataram que a vítima apresentava perfuração causada por projétil de arma de fogo. Nenhum estojo ou projétil deflagrado foi localizado na cena do crime, o que pode indicar que o atirador recolheu as evidências após os disparos.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia técnica.
Celular da vítima é apreendido
Durante o atendimento da ocorrência, o avô do adolescente entregou à polícia um telefone celular pertencente a Lucas, que foi apreendido e será analisado para auxiliar na investigação, incluindo a identificação de possíveis ameaças, contatos recentes e a motivação do crime.
Deic assume investigação do homicídio
A equipe de Homicídios da Deic foi acionada e esteve no local para dar início aos trabalhos investigativos. Até o momento, a autoria do crime é desconhecida e ninguém foi preso.
O caso foi registrado como homicídio no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté e será encaminhado à unidade especializada responsável pela investigação.