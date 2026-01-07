07 de janeiro de 2026
JANEIRO

SJC tem programação gratuita para as férias infantis

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Brincadeiras gratuitas para famílias em SJC
Brincadeiras gratuitas para famílias em SJC

São José dos Campos recebe atividades recreativas gratuitas  para as férias de janeiro, voltadas ao público infantil.

No dia 15, a agenda começa com "Arena Aquática", entre os dias 15 e 18 de janeiro, reunindo futebol de sabão, canhão de espuma e tobogãs infláveis.

Na sequência, de 22 a 25 de janeiro, ocorre a "Festa das Cores", com gincanas, desafios musicais e recreação.

Para encerrar o ciclo, de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, será realizada uma corrida voltada para crianças e famílias, com modalidades inclusivas e participação de pets. Para esta última atividade, é necessário realizar inscrição prévia por canais digitais.

As atrações são promovidas pelo Shopping Jardim Oriente e funcionam entre 15h e 18h30 conforme datas programadas, na área de estacionamento.

O endereço é rua Andorra, nº 500, Jardim América.

