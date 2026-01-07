São José dos Campos recebe atividades recreativas gratuitas para as férias de janeiro, voltadas ao público infantil.

No dia 15, a agenda começa com "Arena Aquática", entre os dias 15 e 18 de janeiro, reunindo futebol de sabão, canhão de espuma e tobogãs infláveis.

