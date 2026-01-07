São José dos Campos recebe atividades recreativas gratuitas para as férias de janeiro, voltadas ao público infantil.
No dia 15, a agenda começa com "Arena Aquática", entre os dias 15 e 18 de janeiro, reunindo futebol de sabão, canhão de espuma e tobogãs infláveis.
Na sequência, de 22 a 25 de janeiro, ocorre a "Festa das Cores", com gincanas, desafios musicais e recreação.
Para encerrar o ciclo, de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, será realizada uma corrida voltada para crianças e famílias, com modalidades inclusivas e participação de pets. Para esta última atividade, é necessário realizar inscrição prévia por canais digitais.
As atrações são promovidas pelo Shopping Jardim Oriente e funcionam entre 15h e 18h30 conforme datas programadas, na área de estacionamento.
O endereço é rua Andorra, nº 500, Jardim América.