A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ubatuba atendeu 153 ocorrências durante os meses de novembro e dezembro de 2025.

Segundo o balanço divulgado pela corporação, as atuações principais visaram o ordenamento do trânsito, o combate à perturbação do sossego e a fiscalização urbana e ambiental, intensificadas pela chegada da temporada de verão e pelo aumento do fluxo de veículos na cidade.

