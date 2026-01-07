A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ubatuba atendeu 153 ocorrências durante os meses de novembro e dezembro de 2025.
Segundo o balanço divulgado pela corporação, as atuações principais visaram o ordenamento do trânsito, o combate à perturbação do sossego e a fiscalização urbana e ambiental, intensificadas pela chegada da temporada de verão e pelo aumento do fluxo de veículos na cidade.
Em novembro, foram registrados 95 atendimentos, com destaque para 28 casos de perturbação do sossego, 22 infrações de trânsito e 17 acionamentos de guincho.
O mês também teve registros de acampamentos irregulares, acidentes e um homicídio culposo na direção de veículo.
Já em dezembro, o total de ocorrências caiu para 58, sendo as infrações de trânsito o principal motivo com o registro de 22 casos, seguido de perturbação do sossego, com 11 registros e irregularidades em áreas de praia, como barracas e fogueiras.
O comparativo entre os meses indica uma redução de 37 ocorrências em dezembro.
A corporação aguarda a finalização da formação de novos guardas aprovados em concurso para ampliar o efetivo e reforçar o patrulhamento em áreas urbanas e orlas.