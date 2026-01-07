Um jovem de 20 anos morreu após fugir de uma abordagem policial na noite de terça-feira (6), no bairro Campos de São José, em São José dos Campos. Ele foi encontrado caído, com sangramento no rosto e sinais de convulsão, chegou a receber atendimento médico, mas morreu após dar entrada no hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas para averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas e intimidação de moradores em um condomínio localizado na Estrada Dom José Antônio do Couto.