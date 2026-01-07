Um jovem de 20 anos morreu após fugir de uma abordagem policial na noite de terça-feira (6), no bairro Campos de São José, em São José dos Campos. Ele foi encontrado caído, com sangramento no rosto e sinais de convulsão, chegou a receber atendimento médico, mas morreu após dar entrada no hospital.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp'
De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas para averiguar uma denúncia anônima de tráfico de drogas e intimidação de moradores em um condomínio localizado na Estrada Dom José Antônio do Couto.
Ao perceber a presença policial, o jovem - identificado como D.H.B.S. - correu e iniciou uma fuga a pé. Os policiais relataram que fizeram o acompanhamento, mas perderam o rapaz de vista por alguns instantes.
Jovem foi encontrado caído e em convulsão
Pouco depois, Daniel foi localizado caído entre um veículo estacionado e a guia da calçada, com sangramento facial e sinais de convulsão. Segundo o registro, os policiais prestaram os primeiros socorros e acionaram o resgate.
A equipe médica realizou manobras de reanimação e encaminhou o jovem ao Hospital da Vila Industrial, onde ele não resistiu e teve a morte confirmada.
Nenhum objeto ilícito foi encontrado
Ainda conforme o boletim, durante uma busca pessoal preliminar, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o jovem. A suspeita inicial é de que as lesões tenham ocorrido em razão de uma queda durante a fuga, possivelmente com impacto contra o veículo e a calçada.
A dinâmica exata do ocorrido, no entanto, dependerá da conclusão dos laudos periciais.
Polícia Civil investiga o caso
O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente. A autoridade policial requisitou perícia no local, coleta de registros fotográficos e as imagens das câmeras corporais (bodycams) dos policiais envolvidos na ocorrência.
Também foi solicitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil informou que a tipificação do caso poderá ser alterada conforme o avanço das investigações.
O que diz a família
O irmão do jovem foi ouvido e afirmou não ter conhecimento de doenças ou comorbidades que pudessem explicar um mal súbito. Ele também disse não saber de envolvimento do rapaz com tráfico de drogas, relatando apenas que D. era usuário de maconha, segundo consta no boletim.