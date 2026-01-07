A Prefeitura de São Sebastião fechou duas adegas e apreendeu 10 carrinhos de ambulantes durante 30 ações de fiscalização realizadas entre os dias 1º e 4 de janeiro de 2026.

As intervenções ocorreram em Maresias, Juquehy, Cambury, Camburyzinho, Costa Norte e na região central, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento de alvarás e a ocupação do espaço público.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp