A Prefeitura de São Sebastião fechou duas adegas e apreendeu 10 carrinhos de ambulantes durante 30 ações de fiscalização realizadas entre os dias 1º e 4 de janeiro de 2026.
As intervenções ocorreram em Maresias, Juquehy, Cambury, Camburyzinho, Costa Norte e na região central, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento de alvarás e a ocupação do espaço público.
Em Maresias e no Centro, as adegas interditadas foram autuadas por perturbação do sossego e comércio de produtos sem comprovação de origem.
Já os carrinhos de lanches, milho e bebidas apreendidos, pertenciam a vendedores ambulantes que operavam sem licença.
Outros cinco profissionais cadastrados foram notificados por falta de documentação obrigatória no ato da abordagem, e três estabelecimentos foram notificados por descumprimento das normas de funcionamento.
No período, as equipes também realizaram 10 operações conjuntas com a Polícia Municipal e a Secretaria de Serviços Públicos para coibir o uso de caixas de som nas praias em contrariedade a uma lei municipal.
Proprietários do material apreendido podem representar recurso administrativo em até 15 dias após a ocorrência para reaver os itens, caso contrário, tudo é destinado ao Fundo Social de Solidariedade.