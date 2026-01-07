A Prefeitura Municipal de Ilhabela informou o acionamento da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) para a apuração de responsabilidades da Sabesp nas falhas de fornecimento de água, após a cidade registrar intermitência no abastecimento por sete dias consecutivos.

Segundo a administração, a situação ocorre desde o período do Natal, embora a concessionária tenha sido comunicada formalmente sobre os riscos de desabastecimento antes do início da temporada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp