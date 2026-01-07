A Prefeitura Municipal de Ilhabela informou o acionamento da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) para a apuração de responsabilidades da Sabesp nas falhas de fornecimento de água, após a cidade registrar intermitência no abastecimento por sete dias consecutivos.
Segundo a administração, a situação ocorre desde o período do Natal, embora a concessionária tenha sido comunicada formalmente sobre os riscos de desabastecimento antes do início da temporada.
No último final de semana, o Fundo Social de Solidariedade realizou a entrega de 500 galões de água na região norte para moradores afetados na tentativa de amenizar o problema.
Apesar de muitos relatos de moradores em redes sociais, o volume de protocolos oficiais contra a Sabesp no Procon é baixo. Isso restringe a atuação do órgão na abertura de processos administrativos e na aplicação de sanções.
A orientação é que pessoas afetadas pela falta de água registrem formalmente a reclamação pelo site da prefeitura, por e-mail ou presencialmente no Espaço de Atendimento ao Cidadão.
O Procon fica na avenida Princesa Isabel, nº 1333 , Perequê.
O atendimento abrange falhas em outros serviços, como falta de energia elétrica e dificuldades com telefonia.