Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Campos do Jordão na noite de terça-feira (6).
O suspeito portava uma variedade de entorpecentes quando foi abordado durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores, no bairro do Britador.
Ao perceber a chegada da equipe, o homem tentou fugir, mas foi alcançado.
Com ele, foram apreendidos 65 eppendorfs com cocaína, 49 pedras de crack, 26 porções de maconha, uma porção de ice e R$ 488,10 em dinheiro.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Campos do Jordão, onde o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.