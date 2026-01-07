Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Campos do Jordão na noite de terça-feira (6).

O suspeito portava uma variedade de entorpecentes quando foi abordado durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores, no bairro do Britador.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp