OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRANTE

Casal é preso com mais de 12 kg de drogas em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de mais de 12 kg de drogas em São José dos Campos

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Santa Inês 3, em São José dos Campos, na noite de terça-feira (6).

A prisão ocorreu por volta das 19h40, durante patrulhamento de rotina realizado por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Com a dupla, foram apreendidos:

  • 1.934 eppendorfs de cocaína (2,66 kg);

  • 868 porções de maconha (4,85 kg);

243 vidros de lança-perfume (4,725 kg);

  • 25 porções de crack (45 g);

  • Dois aparelhos celulares;

  • Anotações referentes ao tráfico de drogas.

    • A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. O casal permaneceu preso e à disposição da Justiça.

