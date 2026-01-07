Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Santa Inês 3, em São José dos Campos, na noite de terça-feira (6).

A prisão ocorreu por volta das 19h40, durante patrulhamento de rotina realizado por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

