Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Santa Inês 3, em São José dos Campos, na noite de terça-feira (6).
A prisão ocorreu por volta das 19h40, durante patrulhamento de rotina realizado por policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Com a dupla, foram apreendidos:
-
1.934 eppendorfs de cocaína (2,66 kg);
-
868 porções de maconha (4,85 kg);
-
243 vidros de lança-perfume (4,725 kg);
25 porções de crack (45 g);
Dois aparelhos celulares;
Anotações referentes ao tráfico de drogas.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. O casal permaneceu preso e à disposição da Justiça.