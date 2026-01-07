Um jovem de 19 anos morreu e um adolescente de 15 anos ficou ferido em acidente no interior do túnel do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, que liga Caraguatatuba a São Sebastião, na altura do bairro Topolândia, na noite de terça-feira (6).

As duas vítimas são irmãos e estavam em uma motocicleta. O condutor perdeu o controle do veículo, conforme mostram imagens das câmeras de segurança da rodovia, e bateu no guard rail do interior do túnel.