07 de janeiro de 2026
URGENTE: Jovem morre e irmão fica ferido em acidente na Tamoios

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Um jovem de 19 anos morreu e um adolescente de 15 anos ficou ferido em acidente no interior do túnel do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, que liga Caraguatatuba a São Sebastião, na altura do bairro Topolândia, na noite de terça-feira (6).

As duas vítimas são irmãos e estavam em uma motocicleta. O condutor perdeu o controle do veículo, conforme mostram imagens das câmeras de segurança da rodovia, e bateu no guard rail do interior do túnel.

O óbito do motociclista foi constatado no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava exposição de massa encefálica e foi atendido pela concessionária da rodovia.

A equipe de bombeiros realizou o atendimento pré-hospitalar à vítima, um adolescente de 15 anos, morador da cidade de Caraguatatuba, que apresentava escoriações no membro inferior esquerdo. Ele foi conduzido ao pronto-socorro central.

Foi acionado o policiamento rodoviário para demais providências cabíveis.

