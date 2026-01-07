07 de janeiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

SJC: Polícia prende 2 e apreende maconha, cocaína, crack e dry

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões na Vila Guarani
Apreensões na Vila Guarani

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na terça-feira (6), por volta das 18h20, durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Vila Guarani.

A abordagem foi realizada na rua José Antônio de Moraes. 

Com eles foram apreendidos:

  • um aparelho celular
  • cinco invólucros de maconha
  • seis invólucros de dry
  • 234 eppendorfs de crack
  • 254 eppendorfs de cocaína
  • R$51

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

