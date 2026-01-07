Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em São José dos Campos.
A prisão aconteceu na terça-feira (6), por volta das 18h20, durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Vila Guarani.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A abordagem foi realizada na rua José Antônio de Moraes.
Com eles foram apreendidos:
- um aparelho celular
- cinco invólucros de maconha
- seis invólucros de dry
- 234 eppendorfs de crack
- 254 eppendorfs de cocaína
- R$51
Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.