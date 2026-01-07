Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na terça-feira (6), por volta das 18h20, durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Vila Guarani.

