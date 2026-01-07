Entre os dias 26 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, a Prefeitura de São Sebastião retirou 3.289 toneladas de resíduos sólidos das praias com os serviços de limpeza ocorrendo durante as madrugadas com apoio de caminhões e maquinário.

Desse montante, 3.204 toneladas correspondem a lixo comum e 84 toneladas a materiais recicláveis.

