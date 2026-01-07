07 de janeiro de 2026
LIMPEZA URBANA

São Sebastião recolhe 3,2 mil toneladas de lixo no fim de ano

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSS
Equipes atuam na limpeza
Equipes atuam na limpeza

Entre os dias 26 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, a Prefeitura de São Sebastião retirou 3.289 toneladas de resíduos sólidos das praias com os serviços de limpeza ocorrendo durante as madrugadas com apoio de caminhões e maquinário.

Desse montante, 3.204 toneladas correspondem a lixo comum e 84 toneladas a materiais recicláveis.

O maior volume de descarte foi registrado entre 31 de dezembro e 2 de janeiro, período em que a coleta somou 908 toneladas devido ao fluxo de turistas e moradores na cidade durante as festividades de Réveillon.

A coleta e a manutenção urbana seguem agora com cronograma ampliado em todos os bairros do município enquanto durar a alta temporada, com planejamento que prevê turnos estendidos de trabalho, varrição diária e aumento da frequência de passagem dos caminhões coletores.

