Entre os dias 26 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, a Prefeitura de São Sebastião retirou 3.289 toneladas de resíduos sólidos das praias com os serviços de limpeza ocorrendo durante as madrugadas com apoio de caminhões e maquinário.
Desse montante, 3.204 toneladas correspondem a lixo comum e 84 toneladas a materiais recicláveis.
O maior volume de descarte foi registrado entre 31 de dezembro e 2 de janeiro, período em que a coleta somou 908 toneladas devido ao fluxo de turistas e moradores na cidade durante as festividades de Réveillon.
A coleta e a manutenção urbana seguem agora com cronograma ampliado em todos os bairros do município enquanto durar a alta temporada, com planejamento que prevê turnos estendidos de trabalho, varrição diária e aumento da frequência de passagem dos caminhões coletores.