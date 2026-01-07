Um homem de 43 anos foi dado como desaparecido em Cruzeiro, no Vale Histórico, após sair de casa na manhã de segunda-feira (5). O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e está sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, Lucas Donizetti Santana saiu de sua residência, no bairro Jardim Paraíso, por volta das 8h, após acordar e tomar café com a esposa. Ele informou que acompanharia o filho até a academia e, posteriormente, participaria de uma suposta integração na empresa Maxion, localizada na cidade.
Segundo a declarante, a última mensagem enviada por Lucas ocorreu às 11h18, via WhatsApp, informando que havia realizado um depósito de R$ 200 e que estaria sendo chamado para a integração. Após esse horário, não houve mais contato. Tentativas de ligação ao celular não foram atendidas, ele não retornou para casa e as mensagens deixaram de ser respondidas.
Ainda conforme o registro policial, às 20h54, a esposa recebeu um e-mail de atualização do aplicativo BlaBlaCar, indicando possível acesso ao aplicativo no celular de Lucas, o que reforçou a preocupação da família.
A mulher compareceu à delegacia na manhã desta terça-feira (6) para registrar oficialmente o desaparecimento. No boletim, ela informou que Lucas não possui tatuagens, é uma pessoa tranquila, trabalhadora, sem histórico de problemas de saúde ou uso de medicamentos, e que não houve brigas recentes, afirmando que o casal estava bem.
Lucas possui pele branca, cabelo encaracolado curto, barba rala, olhos castanhos claros, estatura baixa e um pouco de barriga. No momento do desaparecimento, ele estava de bicicleta azul, vestia camiseta azul com listras brancas, calça jeans preta, boné marrom e tênis branco da marca Nike.
O boletim ainda registra que, ao verificar a situação junto à empresa Maxion, a esposa foi informada de que Lucas havia sido desligado há cerca de três meses, que não havia nenhuma integração marcada para a data mencionada e que ele não compareceu à empresa.
Informações que possam ajudar a localizar Lucas podem ser repassadas diretamente à DIG pelo WhatsApp (12) 3143-7253.
* Com informações da página Portal de Cruzeiro