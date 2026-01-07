Um homem de 43 anos foi dado como desaparecido em Cruzeiro, no Vale Histórico, após sair de casa na manhã de segunda-feira (5). O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e está sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

De acordo com o boletim de ocorrência, Lucas Donizetti Santana saiu de sua residência, no bairro Jardim Paraíso, por volta das 8h, após acordar e tomar café com a esposa. Ele informou que acompanharia o filho até a academia e, posteriormente, participaria de uma suposta integração na empresa Maxion, localizada na cidade.