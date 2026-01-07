A Embraer alcançou o seu recorde histórico de entrega de aeronaves em 2025, com o número de 244 aeronaves, acima da estimativa de entregar até 240 aviões comerciais e executivos.

Tal volume não é atingido desde 2010, quando a fabricante alcançou 244 aeronaves em um ano e bateu o recorde da série histórica desde 2000. Ou seja, 2025 e 2010 se tornam os anos com mais entregas de aviões nos últimos 25 anos.