A Embraer alcançou o seu recorde histórico de entrega de aeronaves em 2025, com o número de 244 aeronaves, acima da estimativa de entregar até 240 aviões comerciais e executivos.
Tal volume não é atingido desde 2010, quando a fabricante alcançou 244 aeronaves em um ano e bateu o recorde da série histórica desde 2000. Ou seja, 2025 e 2010 se tornam os anos com mais entregas de aviões nos últimos 25 anos.
Para 2025, a fabricante com sede em São José dos Campos projetava entregar entre 77 e 85 aeronaves na Aviação Comercial e entre 145 e 155 jatos na Aviação Executiva. Conseguiu entregar 78 jatos comerciais e 155 executivos, respectivamente com alta de 6,85% e 19% na comparação com as entregas de 2024 – 73 e 130.
Em 2024, a fabricante entregou 206 aviões e bateu o recorde dos últimos sete anos. Desde 2017, a companhia não conseguia entregar mais do que 200 aviões em um único ano.
A fabricante fechou 2024 com a entrega de 73 aviões comerciais, 130 executivos e três da área de Defesa. O resultado superou em 14% o volume de entregas de 2023, de 181 aeronaves.
“Estamos muito otimistas com a aviação comercial e executiva para 2025”, disse Francisco Gomes Neto, CEO e presidente da Embraer, durante apresentação de resultados financeiros no final de 2025.
O ano passado e 2010 lideram em entregas da Embraer na série histórica, com 244 aeronaves, seguidos de 2009 (237), 2016 (225), 2015 (221), 2017 (210), 2013 (209), 2014 (208), 2012 (205) e 2011 (204). Os demais anos ficaram abaixo de 200 aeronaves entregues.