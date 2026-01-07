07 de janeiro de 2026
RECEPTAÇÃO

Moto furtada em Jacareí é recuperada dois dias depois em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jovem preso e moto apreendida
Jovem preso e moto apreendida

Uma moto furtada em Jacareí foi recuperada dois dias depois em São José dos Campos e um jovem de 21 anos foi preso pela receptação do veículo.

A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (5), durante patrulhamento de policiais militares da 1ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Jardim Diamante.

A equipe se deparou com o suspeito na rotatória, conduzindo uma motocicleta na contramão.

Ele tentou fugir, mas foi alcançado e após consulta do emplacamento, foi constatado que a moto tinha queixa de furto na cidade de Jacareí, registrada na sexta-feira (2).

Diante dos fatos, após voz de prisão em flagrante delito, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, permanecendo preso, porém com possibilidade de responder em liberdade pagando a fiança de 2 salários mínimos.

