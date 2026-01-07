Uma moto furtada em Jacareí foi recuperada dois dias depois em São José dos Campos e um jovem de 21 anos foi preso pela receptação do veículo.

A prisão aconteceu na noite de segunda-feira (5), durante patrulhamento de policiais militares da 1ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Jardim Diamante.

