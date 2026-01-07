O Carnaval de Sanja 2026 terá festa de rua gratuita em São José dos Campos confirmada na Via Oeste, além de pré-carnaval (7 e 8/02) e folia oficial (14, 15 e 17/02), com mais de 15 blocos, super trio elétrico e estrutura reforçada de segurança.
O Carnaval de Sanja 2026 chega à 4ª edição consolidado como um dos maiores eventos populares do Vale do Paraíba. Depois de reunir mais de 100 mil foliões na última edição, a organização confirma a festa e promete uma programação ainda maior, com mais de 15 blocos, trio elétrico e reforço na estrutura para receber o público na Via Oeste.
A programação do Carnaval de Sanja 2026 será dividida em dois finais de semana e um dia de folia no período oficial do Carnaval: pré-carnaval de 7 e 8 de fevereiro e o Carnaval nos dias 14, 15 e 17 de fevereiro.
A organização informou que os nomes e as atrações dos blocos do Carnaval de Sanja 2026 ainda serão anunciados. A expectativa é repetir o formato que já virou marca do evento: blocos com diferentes estilos musicais se revezando no trio e mantendo a avenida em clima de carnaval durante toda a programação.
Além da música, o Carnaval de Sanja 2026 aposta em estrutura e segurança como pilares do evento. Segundo a organização, a Via Oeste terá: ambulâncias e equipe de primeiros socorros, brigadistas e apoio operacional, segurança privada e organização de fluxo, praça de alimentação, bares e áreas de apoio ao longo da avenida.
Com entrada gratuita e crescimento a cada ano, o Carnaval de Sanja 2026 reforça o papel do carnaval de rua como ocupação cultural dos espaços públicos em São José dos Campos. A expectativa é movimentar a cidade com entretenimento, geração de renda para ambulantes e comércio local e um calendário de verão mais forte.
Em paralelo, São José dos Campos também confirmou a volta do desfile de escolas de samba no Carnaval 2026, após 13 anos sem a tradição no município.
SERVIÇO
Evento: Carnaval de Sanja 2026
Cidade: São José dos Campos
Local: Via Oeste
Datas: 7 e 8/02 (pré-carnaval) e 14, 15 e 17/02 (Carnaval)
Entrada: gratuita
Programação: blocos e horários serão divulgados pela organização