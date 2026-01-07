O Carnaval de Sanja 2026 terá festa de rua gratuita em São José dos Campos confirmada na Via Oeste, além de pré-carnaval (7 e 8/02) e folia oficial (14, 15 e 17/02), com mais de 15 blocos, super trio elétrico e estrutura reforçada de segurança.

O Carnaval de Sanja 2026 chega à 4ª edição consolidado como um dos maiores eventos populares do Vale do Paraíba. Depois de reunir mais de 100 mil foliões na última edição, a organização confirma a festa e promete uma programação ainda maior, com mais de 15 blocos, trio elétrico e reforço na estrutura para receber o público na Via Oeste.